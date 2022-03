Besonders in Kleinbetrieben verdrängen Minijobs sozialversicherte Beschäftigungsverhältnisse. Das geht aus einer Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit für den Deutschen Gewerkschaftsbund hervor. Dabei sieht der DGB auch die Pläne der Bundesregierung für eine Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze kritisch.

So waren Ende Juni 2021 im Kreis Germersheim in kleinen Betrieben mit unter zehn Beschäftigten 44,3 Prozent der Beschäftigungsverhältnisse Minijobs. Über alle Betriebsgrößen hinweg waren es 17,7 Prozent. In größeren Betrieben mit 250 und mehr Beschäftigten waren hingegen nur fünf Prozent der Beschäftigungsverhältnisse geringfügig entlohnt. Insgesamt gab es in Germersheim 46.096 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse und 10.323 Minijobs. Das geht aus einer Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit für den Deutschen Gewerkschaftsbund hervor.

„Die Daten zeigen: Minijobs verdrängen gute, sozial abgesicherte Arbeit“, lautet die Einschätzung von Rüdiger Stein, DGB-Regionsgeschäftsführer der Region Pfalz. Sie seien kein Sprungbrett, sondern für viele Menschen eine berufliche Sackgasse, vor allem in kleineren Unternehmen. „Gerade in kleineren Betrieben ändert sich das durch die geplante Reform nicht automatisch“, so Stein. Für Beschäftigte werde es etwas attraktiver als bislang, mehr zu arbeiten. „Doch in kleineren Betrieben sind es oft die Arbeitgeber, die auf Minijobs setzen.“

Den negativen Effekt der Minijobs weist eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) nach: Demzufolge verdrängen Minijobs in Kleinbetrieben (bis zu neun Beschäftigte) knapp 500.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Ein zusätzlicher Minijob ersetzt dort laut Pressemitteilung des DGB im Mittel eine halbe durchschnittliche sozialversicherungspflichtige Stelle. Zu diesem Ergebnis komme auch eine Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums.

Geringfügig Beschäftigten fehlt außerdem weitgehend der Schutz der Sozialversicherung. Sie haben keinen Anspruch auf Krankengeld, Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld. Entscheiden sie sich gegen die im Minijob optionale Rentenversicherungspflicht, kann sich dies nachteilig auf Rentenansprüche und andere Leistungen der Rentenversicherung auswirken. „Minijobs sind viel zu oft sicheres Ticket in die Altersarmut“, kritisiert Stein. Es sei daher nicht nachvollziehbar, dass die neue Bundesregierung Minijobs noch ausweiten wolle.

Der DGB fordert deshalb, Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umzuwandeln und die Beschäftigten finanziell zu entlasten. Die Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze lehnt der DGB ab. Sie würde geringfügige Beschäftigung ausweiten, sodass noch mehr Menschen ohne umfassenden Sozialversicherungsschutz arbeiten als bislang.