Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 1797 bestätigte positive Corona-Fälle. Darunter sind 139 neue Fälle seit Montagmittag. Die Gesamtzahl beläuft sich nach Angaben des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung auf 45.433 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie. Die Gesamtzahl der Todesfälle beträgt 210 seit Pandemiebeginn (Stand 28. Juni, 12.15 Uhr). Das Landesgesundheitsamt gibt die Sieben-Tages-Inzidenz am Dienstagmittag mit 585,2 an. Am Vortag lag diese Zahl bei 591,4.

Statistik



Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 3389 Infizierte seit Beginn der Pandemie/145 aktuell infizierte Personen/3219 Genesene/25 an oder mit Covid-19 Verstorbene.

Wörth: 6490/265/6209/16

VG Kandel: 5049/230/4801/18

VG Jockgrim: 6169/270/5866/33

VG Rülzheim: 5524/266/5238/20

VG Bellheim: 4902/179/4686/37

Germersheim: 8071/212/7830/29

VG Lingenfeld: 5839/230/5577/32

Kreis GER: 45433/1797/43426/210.