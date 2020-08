An den Nebengebäuden des Schwegenheimer Rathauses, in denen das Gemeindebüro und die Bücherei untergebracht sind, bröckelt an vielen Stellen der Putz. Nun sollen die Fassaden saniert werden.

„Aufsteigende Feuchtigkeit ist eine Grundproblem“, erläuterte Architekt Ralf Eckert in der jüngsten Sitzung des Schwegenheimer Ortsgemeinderats. Es gebe erhebliche Schäden an den Fassaden wie Risse und Putzabplatzungen. Es seien daher aufwendige Putz- und Stuckarbeiten nötig. Den Auftrag in Höhe von knapp 35.000 Euro erteilte der Rat einer Firma aus Mörstadt. Zusätzlich stehen noch Malerarbeiten für rund 4000 und Sandsteinarbeiten für rund 6000 Euro an.

Das eigentliche Rathausgebäude soll im Anschluss an die beiden Nebengebäude voraussichtlich im kommenden Jahr saniert werden. „Es ist in nicht ganz so schlimmem Zustand wie die beiden Nebengebäude“, sagte Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG). Die letzte Sanierung des Gebäudekomplexes liege schon mehrere Jahrzehnte zurück, hieß es.