Nachdem das spaßfreie Virus auch den närrischen Lindwurm infiziert hatte, musste der Fasnachtsumzug in Bellheim zuletzt ebenso ausfallen wie so viele andere Veranstaltungen. Nun soll er im kommenden Jahr wieder stattfinden, genauer gesagt, am Sonntag, 19. Februar. Vielleicht! Dass das noch nicht so ganz sicher ist, wurde am Donnerstagabend im Gemeinderat deutlich. Da verwies Ortsbürgermeister Paul Gärtner (FWG) auf ein Gespräch am Vortag unter anderem mit Vertretern von Polizei, Deutschem Rotem Kreuz (DRK) und Gemeinde zu diesem Thema. Da seien insbesondere vom DRK Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von übermäßigem Alkoholkonsum beim Umzug geäußert worden und dass die Einsatzkräfte da an ihre Belastungsgrenze stoßen könnten. Thorsten Metz (CDU) verwies auf eine zwei, drei Jahre zurückliegende Neuregelung des Landes, wonach von einem Veranstalter, in diesem Fall die den Umzug ausrichtenden Karnevalsgesellschaft Bellheim (KGB), ein Sicherheitskonzept zu erstellen ist, das auch überprüft werden würde. Metz geht davon aus, dass die Auflagen sehr hoch sein werden. Der KGB habe sogar schon vorgeschlagen, nur Fußgruppen und keine großen Umzugswagen zuzulassen. „Wir sehen mal, was leistbar ist. Wenn’s zu viel wird, sagen wir ab“, sagte Gärtner. Zudem soll beobachtet werden, was bei den Umzügen passiert, die vorher stattfinden.