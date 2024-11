Die fünfte Jahreszeit naht. Die Narren des Karnevalvereins Germersheim „Die Rhoischnooke“ 1960 stürmen am Montag, 11. November, um 17.11 Uhr das Germersheimer Stadthaus. Mit der Machtübernahme wird die Fasnachtskampagne in der Kreisstadt eingeläutet. Die Bevölkerung ist zum Sturm des Stadthauses in den Bürgersaal eingeladen.