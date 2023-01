André Braselmann, der Organisator der geplanten Fasnachtsdemo in Germersheim, ist aus der AfD ausgetreten. Er habe am Freitag dem Vorstand des AfD-Kreisverbands Germersheim und dem Landesverband Rheinland-Pfalz „seinen sofortigen Austritt aus der Partei“ mitgeteilt, so Braselmann. Was die Gründe angeht, hält sich der Rülzheimer auf RHEINPFALZ-Nachfrage bedeckt, möchte „nicht nachtreten“. Der Austritt habe nicht unmittelbar mit Reaktionen auf die bei der Kreisverwaltung angemeldete „Pfalz-Parade“ zu tun. An dem geplanten Demonstrationszug werde er festhalten, „obwohl er von den Medien, einigen Mitgliedern der Altparteien und der linken antifaschistischen Szene als AfD-Aktion gebrandmarkt“ sei, teilt Braselmann mit. Die Entscheidung, die Partei zu verlassen, sei vielmehr „lange überdacht“ und reife, „seit der neue AfD-Kreisverband gewählt wurde“. Er wolle sich nicht politisch in einer anderen Partei engagieren.

André Braselmann war eigenen Angaben zufolge seit 2019 Mitglied der Alternative für Deutschland und zuletzt Schriftführer des AfD-Gemeindeverbands Rülzheims. Die Demo „für „den Erhalt der kulturellen und traditionellen Veranstaltungen in der Südpfalz“, die am Fasnachtssamstag in Germersheim geplant ist, sei eine privat angemeldete Aktion. Er hoffe, dass die Demo viele „Teilnehmer ohne jegliche Vorverurteilungen meiner Person oder meiner ehemaligen Parteizugehörigkeit“ finde.