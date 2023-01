Unter dem Motto „Pfalz-Parade“ wurde bei der Kreisverwaltung Germersheim eine Demonstration für „den Erhalt der kulturellen und traditionellen Veranstaltungen in der Südpfalz“ angemeldet. Sie soll am Faschingssamstag in Germersheim stattfinden. Anmelder ist André Braselmann, Schriftführer des AfD-Gemeindeverbandes Rülzheim. Gegenüber der RHEINPFALZ versicherte er, dass die Demonstration eine private Aktion von ihm sei. Braselmann fügte hinzu, dass er zwar vom Vorsitzenden des AfD-Kreisverbandes Germersheim, Patrick Weiß (Bellheim), juristisch beraten werde. Aber auch dessen Engagement sei privat und habe mit der Partei nichts zu tun.