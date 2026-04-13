Die erste Generation Laubbäume entlang des Fußwegs zwischen Bahnlinie und Wohngebiet „Im Steingebiß“ hatte einen schlechten Start. Nun wurden einige Lücken wieder gefüllt.

Acht neu gepflanzte Bäume verschönern seit Ende März den Rad- und Fußweg zwischen der Bahnlinie und dem Wohngebiet „Im Steingebiß“. In einer gemeinsamen Aktion wurden sie von Mitgliedern der „Rheinzammer Fasenacht“, dem im Bereich Eh-Da-Flächen und Naturschutz engagierten Ratsmitglied Arno Fried (Grüne) und Mitarbeitern der Ortsgemeinde Rheinzabern gesetzt.

Neu sind die Standorte für die Bäume nicht, denn an den Pflanzstellen standen vorher schon Laubbäume. Anfang der 2000er-Jahre wurde das neue Wohngebiet „Im Steingebiß“ erschlossen. Da dafür Ausgleichsflächen angelegt werden mussten, entschied sich die Ortsgemeinde unter anderem für das Gestalten einer Baum-Allee entlang des Verlaufs der historischen Römerstraße, die parallel zur Bahnlinie Wörth-Germersheim liegt. Die erste Baumgeneration hatte einen schlechten Start. Die Bäume wuchsen nicht wie gewünscht, ihre Rinde wurde vermutlich anfangs beim Mähen der umliegenden Wiesen beschädigt. Es fehlte an Wasser in den ersten Jahren, zu guter Letzt verbrannten einige, als mehrfach Brände auf den trockenen Wiesen entstanden.

Immer mehr Bäume gingen kaputt und mussten gefällt werden, es entstanden unschöne Lücken. Die Ortsgemeinde tat sich schwer, diese zu füllen, wegen der prekären Haushaltslage und der Diskussion, ob eine Ersatzpflanzung von Bäumen auf Ausgleichsflächen freiwillige Aufgabe oder Pflichtaufgabe ist. Das zweitere treffe zu, so Arno Fried.

Da die Ortsgemeinde mit knappen Mitteln haushalten muss, kam es ihr entgegen, dass sich für vier der acht Bäume Spender gefunden haben. Zwei Nussbäume hat Fried selbst gezogen und sie der Ortsgemeinde geschenkt. Zwei Bäume, es sind ungarische Eichen, spendeten die „Rheinzammer Fasenachter“. Die Idee dafür entstand schon vor drei Jahren. Als der Ehrenvorsitzende der Fasenacht, Werner Berdel, starb, beschlossen die Fasenachter, für ihn einen Gedenkbaum zu setzen. Als die Gruppe dann noch mittels einer „Baumpflanz-Challenge“ „aufgefordert“ wurde, einen Baum zu setzen, machten die Fasenachter Nägel mit Köpfen.

Ende März wurden die Pflanzstellen vorbereitet, die Wurzeln der alten Bäume mit Hilfe der Gemeinde-Bediensteten, die dafür sogar ihren Feierabend verschoben, entfernt und die Pflanzlöcher vorbereitet. Jetzt stehen sechs ungarische Eichen (Quercus frainetto), die mit dem Klimawandel besser zurechtkommen, an der alten Römerstraße. Die Fasenachter werden das Gießen übernehmen. Sie überlegen schon, ob nicht eine Ruhebank zwischen „ihren“ Bäumen schön wäre. Trotz der Aktion gibt es noch 19 Lücken, die gefüllt werden müssen. Alle, die beim offiziellen Angießen dabei waren, hoffen deshalb auf weitere Baumspender.