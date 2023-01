Der Kulturkreis Neupotz teilt mit, dass dieses Jahr, nach coronabedingter Pause, wieder ein Fasnachtsprogramm angeboten wird. An den Samstagen, 11. und 18. Februar, jeweils um 19.31 Uhr, sowie am Sonntag, 12. Februar, 17.31 Uhr, lädt der Neuner-Rat-Neupotz zu Bunten Abenden ein mit verschiedenen Tanz-, Wort- und Mixbeiträgen. Außerdem veranstaltet der TSV Neupotz am Sonntag, 19. Februar, von 14.30 Uhr bis 17 Uhr einen Kinderfasching. Veranstaltungsort ist jeweils das Kultur- und Freizeithaus in Neupotz. Am Sonntag, 29. Januar, um 10.30 Uhr werden Karten im Bürgerhaus verkauft.