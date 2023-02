Die Teilnehmer des Jockgrimer Faschingsumzuges strahlten mit der Sonne um die Wette, auch, weil in dem Dorf nach zwei Jahren Pause der traditionelle Umzug endlich wieder stattfand. Zu den zahlreichen altbekannten Gruppen gesellten sich in diesem Jahr neue Umzugsteilnehmer. Sie hatten sich bei den Organisatoren, der Kulturgemeinschaft, gemeldet, weil Umzüge, an denen sie in Vorjahren mitgelaufen waren, in diesem Jahr abgesagt wurden. So zählte der närrische Lindwurm rund 20 teilnehmende Gruppen. Darunter waren als Neulinge der KV Lustavia aus Lustadt, der TSC Rülzheim oder auch die Faschingsfreunde Bellheim. Sicherlich den aufwändigsten Wagen schickten die Faschingsfreunde Jockgrim zum Thema „Bienen“ auf die Straße, die von deutlich mehr Zuschauern als vor der Pandemie gesäumt wurden.