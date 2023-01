Die Gemeindeführung hat soeben den Westheimer Faschingsumzug endgültig abgesagt. Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau (FWG) schreibt in einer Nachricht an die Westheimer Narrenschar: „Bis vor einer Woche waren wir davon überzeugt, dass wir in diesem Jahr einen Umzug durchführen können und die Vorbereitungen hatten begonnen.“ Bedingt durch die Absagen in den umliegenden Gemeinden müsse die Gemeindeführung „jedoch damit rechnen, von Besuchern überrannt zu werden“. Die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen „können wir uns als kleine Ortsgemeinde weder personell noch finanziell leisten“. In Abstimmung mit dem Ordnungsamt habe sich die Gemeindespitze „schweren Herzens dazu entschlossen, den Umzug abzusagen“.