„Narrekapp un Gäße Määhh, des isch immer widder schää“ – so hieß das Motto des Motivwagens der Crew des Carneval Vereins Rot-Weiss „Die Gäßeknie“ Berg (CVB) am Zuganfang. Obwohl zahlreiche Umzüge im Kreis stattfanden, war der Besucherandrang der Narren aus Nah und Fern wieder groß.

22 Gruppen mit aufwendig gestalteten Motivwagen oder als Fußtruppen in bunten Kostümen sorgten mit Musik und Tanz für Unterhaltung und Stimmung in den Straßen. Besonders erfreulich sind in Berg die zahlreichen einheimischen Gruppen. Die „Bercher Jugend“ imponierte als Wikinger mit einem beeindruckenden Schiffsbau und einer großen Fußtruppe ebenso wie die IG Jugendraum als „Robin Hood“, die Choralle Berg als Pfauen oder die „Zinkenarren“. Imposant anzusehen waren „Go Commando“ Berg mit selbst gebauten hölzernen Fahrrädern – eine Männergruppe, die sich zum gemeinsamen Kochen trifft - , die „Abartige Bercher“, die „Berger Rupfichel“ oder die private Berger Truppe als Schotten mit regionalen Markterzeugnissen.

Beachtenswert auch die Motivwagen und Fußtruppen aus umliegenden Gemeinden wie die „Krawall Schachteln“, das „Chaosteam“, die „Habach Buwe“, die „Palzbagasch“, die „Bichelberger Hummelbienen“, die Maxauer „Eischeens“, die Bienwaldmädels Scheibenhardt als „Papageien“, die „Waldgeister“ des Pfälzer Waldvereins Hagenbach, die Hagenbacher Fasenachter als „WM74“, der „Neiborger Zirkus“ oder die Fußtruppe des GV Eintracht Neuburg am Zugende als „Lila Lola aus dem Sperrbezirk“.