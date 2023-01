Sicherheitskonzepte müssen sein. Aber der Staat muss den Fasnachtern helfen, mit betrunkenen Krawallbrüdern zurecht zu kommen.

Offenbar haben die Änderungen im Polizeigesetz einige Fasnachter kalt erwischt. Aber die neuen Regelungen sind kein Grund, die Umzüge abzusagen. Denn wirklich neu sind nur zwei Dinge: Bei der Anmeldung eines Umzugs müssen Fristen eingehalten werden – drei oder bei voraussichtlich über 15.000 Teilnehmern sechs Monate vorher. Und für Faschingsumzüge sind Sicherheitskonzepte verbindlich – da haben auch bei kleineren Umzügen nach Einschätzung von Praktikern die Ordnungsbehörden keinen Ermessensspielraum mehr.

Beides ist kein Hexenwerk: Der Termin steht in der Regel gut ein Jahr vorher fest. Beispiele für Sicherheitskonzepte sind im Netz zu finden. Und jedes Ordnungsamt wird einem Veranstalter helfen, ein Konzept aufzustellen, das die Behörde an Ende genehmigen kann. Was die Kosten betrifft: Da springen schon viele Gemeinden ein. Und im Badischen verkaufen die Fasnachter bei Umzügen an die Besucher oft wunderschöne Plaketten, die sogar gesammelt werden.

Keine Aussagen trifft das Polizeigesetz zu Haftungsfragen. Die sind im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt und da hat sich nichts geändert. Der Veranstalter haftet schon immer. Aber er ist auch nicht verantwortlich für alles und jedes, was im Umfeld einer Veranstaltung passiert. Eng wird es regelmäßig nur, wenn ein Veranstalter grob fahrlässig handelt. Wer sich an ein behördlich genehmigtes Sicherheitskonzept hält, befindet sich dagegen auf der sicheren Seite.

Das alles ändert aber nichts daran, dass seit einigen Jahren bei Umzügen und Festen vermehrt betrunkene Randalierer auftreten, die enthemmt agieren. Ein gesellschaftliches Problem mit vielen Ursachen. Wenn Fasnachter da lieber kapitulieren – wer will es ihnen verdenken. Da ist vielleicht wirklich der Staat gefragt, denn es gilt, einen Freiraum zu erhalten. Allein die Präsenz eines kleinen Trupps Bereitschaftspolizei – oder Bundespolizisten aus Bad Bergzabern – kann auf erhitzte Gemüter durchaus kühlend wirken.