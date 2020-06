Voller Entrüstung reagierte man im Juni 1968 auf die ersten politischen Parolen, die sich plötzlich im öffentlichen Raum vorfanden. „War criminals! Stop bombing!“ und „Ami go home“ hatten Unbekannte mit weißer Farbe an eine Mauer an der Zufahrt zum Germersheimer US-Depot geschrieben. Wie die RHEINPFALZ berichtete, setzten daraufhin breit angelegte Ermittlungen ein. „Neben der Germersheimer Polizei und der Kriminalpolizei, wurde der amerikanische Sicherheitsdienst eingeschaltet. Vermutlich sind die Aufschriften zwischen Mitternacht und frühem Morgen aufgetragen worden. Die Buchstaben bestehen aus weißer Ölfarbe. Die Stadtverwaltung ist von der Polizei gebeten worden, die Parolen überstreichen zu lassen. Am Tatort wurde ein ’Krautol’-Deckel gefunden.“