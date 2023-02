Bis in die frühen Abendstunden haben die Narren friedlich in Neuburg nach dem Umzug gefeiert. „Gutes Wetter, gute Stimmung, vollkommen problemlos“, lautet das Fazit von Ortsbürgermeister Hermann Knauß.

Auch 2023 hatte der Neuburger Faschingsumzug wieder ein Monopol: Es ist der einzige Umzug im Landkreis Germersheim, der am Rosenmontag durch die Straßen zieht. Die Zuschauer konnten einen farbenfrohen Umzug feiern. So waren die Krawallschachteln zwar schlicht in schwarz, aber aufwändig geschminkt. Knallgrün-gelb verbreiteten die Frösche des TVN gute Laune. 2017 hatte es nach dem Umzug Ärger rund um alkoholisierte Jugendliche gegeben. Schon im Jahr darauf hatte man deshalb auf Security-Kräfte gesetzt. Diesmal habe es keinerlei Jugendliche gegeben, die Ärger gesucht hätten, sagte Knauß.