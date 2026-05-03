Bei einer Familienveranstaltung in Weingarten kam es am Freitagabend, 1. Mai, zu Streitigkeiten zwischen mehreren untereinander bekannten Personen. Dabei wurde nach Polizeiangaben eine Person mutmaßlich mit einem scharfen Gegenstand angegriffen und verletzt. Die Person musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Aufgrund der zunächst mitgeteilten unklaren Lage vor Ort, insbesondere hinsichtlich der genauen Anzahl der Beteiligten, fuhren mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Tatort. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen ermittelt.