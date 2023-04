Mehrere Polizeifahrzeuge sorgten am Sonntagabend im Innenort von Lingenfeld für Aufsehen. Die Polizei sei aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Altspeyerer Straße alarmiert worden, heißt es nun in einer Mitteilung der Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass es innerhalb einer Familie zu handfesten Streitigkeiten gekommen war, in dessen Verlauf zwei Personen leicht verletzt wurden. Zudem wurde ein Personenwagen beschädigt. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.