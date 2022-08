Zu einem Familiengottesdienst am und auf dem Römerschiff „Lusoria Rhenana“ laden am Sonntag, 4. September, um 11 Uhr die Protestantischen Kirchengemeinden Erlenbach-Rheinzabern und Jockgrim ein. Der Gottesdienst unter dem Motto „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“ findet am Anlegeplatz der „Lusoria Rhenana“ beim Neupotzer Anglerheim statt. „Wir werden einige Tische und Bänke aufbauen, aber wer kann, sollte am besten eine Picknickdecke, ein Kissen oder sonstige Sitzgelegenheit mitbringen“, informiert Pfarrerin Elke Maicher. Gemeinsam mit dem Familiengottesdienst-Team aus Rheinzabern und Jockgrim, ihrer Jockgrimer Kollegin Heike Krebs sowie der Referentin für Gemeinwesenarbeit im Dekanat Germersheim, Renate Walch, wird sie den Familiengottesdienst gestalten, in dem auch eine Taufe gefeiert wird. Der Gottesdienst ist eines der Projekte, durch die sich die Protestantischen Kirchengemeinden Jockgrim und Erlenbach-Rheinzabern stärker vernetzen und das Miteinander zwischen den Kirchengemeinden fördern wollen. „Momentan planen wir, dass alle, die im Gottesdienst mitwirken, auf dem Schiff sein werden und der Gottesdienst über Lautsprecher an Land übertragen wird“, erzählt die Pfarrerin. Damit das Schiff in See stechen könne, würden außerdem mindestens zwölf, besser jedoch 16 Rudererinnen und Ruderer gebraucht. Wer diese Aufgabe übernehmen möchte, könne sich vor Gottesdienstbeginn bei dem Team melden.

„Wenn Kirche neue Wege geht, unterstützen wir das gerne“, betont Dieter Heim, Geschäftsführer des Vereins zur Förderung von Umweltbildung und römischer Geschichte, der die „Lusoria Rhenana“ betreibt. „Wir hatten schon mehrfach Gruppen für Gottesdienste oder spirituelle Veranstaltungen auf dem Schiff“, berichtet Heim. Wasser als Element, das Leben spende, verbinde und Kraft gebe habe ja durchaus eine spirituelle Dimension. Zudem gebe es auch aus historischer Perspektive einen inneren Zusammenhang zwischen der römischen Geschichte und dem christlichen Glauben.

Weitere Infos

Anfahrt: In Neupotz zunächst der Beschilderung zum Friedhof folgen, dann am Friedhof vorbei der (schmalen) Straße weiter. Bei Gewitter oder Dauerregen findet ein Gottesdienst mit Taufe in Erlenbach um 11 Uhr statt. Weiteres zum Römerschiff „Lusoria Rhenana“ auf http://www.lusoriarhenana.de/.