Die Familienbüros im Landkreis sind jetzt auch digital präsent. Sie sind Anlauf- und Beratungsstellen für alle Lebenslagen und bieten Beratung für Menschen aller Altersklassen an.

Familienbüros und „Häuser der Familie“ gibt es inzwischen in allen Verbandsgemeinden sowie in Germersheim und Wörth. „Für jedes Haus der Familie beziehungsweise Familienbüro haben wir einen eigenen Internetauftritt erstellt, die jeweiligen Angebote und Kontaktdaten sind also unkompliziert, von überall und jederzeit abrufbar“, so Landrat Fritz Brechtel. Gemeinsam mit den Trägern wurden auf die jeweilige Einrichtung gemünzte Websites aufgebaut.

Im Haus der Familie werden Angebote aus der Verbandsgemeinde oder Stadt von den Frühen Hilfen nach Familienzuwachs bis hin zur Unterstützung im Alter gebündelt. Fachkräfte der Träger übernehmen Lotsenfunktion, sind Ansprechpartner und organisieren Familienbildungs- und Begegnungsangebote. Der Leiterin des Jugendamts, Denise Hartmann-Mohr, war es wichtig, dass ein digitaler Auftritt einerseits unkompliziert über das Angebot informiert, andererseits auch die Hemmschwelle, Kontakt aufzunehmen, senkt.

Ansprechpartner in der Kreisverwaltung ist Wolfgang Giessen, Netzwerkkoordinator Familienbildung. Der Landkreis trägt die Personalkosten einschließlich pauschalisierter Kosten für Familienbildungsangebote und Sachkosten sowie einen Mietzuschuss. Die VG oder Stadt stellt Räume zur Verfügung, und ein freier Träger übernimmt die inhaltliche Arbeit vor Ort.

Die Häuser der Familie sind unter folgenden Link zu finden: www.hausderfamilie-kreisger.de. Hier ist auch der neue Flyer mit allen Adressen und Kontakten hinterlegt. Jedes Haus der Familie hat zudem eine eigene Adresse.