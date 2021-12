Das Familienbüro der Verbandsgemeinde Lingenfeld ist zum Haus der Familie geworden. Damit beschränken sich die Angebote nicht mehr nur auf die des bisherigen Familienbüros. Das Haus in Lustadt steht künftig auch anderen Veranstaltungen und Institutionen offen.

Das neue Haus der Familie, das sich aktuell in den Räumen der protestantischen Kirchengemeinde in der Schulstraße befindet, behält die Angebote und Beratung, die es schon im Familienbüro gab. Damit fungiert es als Anlauf- und Beratungsstelle für Menschen in allen Lebenslagen. Bürger aller Altersgruppen können sich an die Mitarbeiter wenden.

Neu ist, dass das Haus der Familie nun auch eine vielfältigere Nutzung der Räumlichkeiten organisiert. Veranstaltungen und Sprechstunden, etwa vom Jobcenter, sollen möglich ein. „Wir sehen das Haus der Familie neben einem Treffpunkt und Begegnungsraum als kommunale Daseinsfürsorge für alle“, fasst Denise Hartman-Mohr, Leiterin des Jugendamts, das Konzept zusammen. „Wir freuen uns über ein weiteres Haus der Familie in unserem Landkreis“, sagen Landrat Fritz Brechtel und der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler (beide CDU). Häuser der Familie gibt es im ganzen Landkreis Germersheim, sie beruhen auf einer kreisweiten Kooperation von Kreisverwaltung, jeweiliger Verbandsgemeinde oder Stadt und freien Trägern.

„So können die Häuser der Familie im Landkreis voneinander profitieren und sich bedarfsgerecht weiterentwickeln“, sagt Wolfgang Giessen, Netzwerkkoordinator Familienbildung der Kreisverwaltung. Laut dem Landrat kann man durch das Netzwerk mit mehr Informationen und Hilfen den Bürgern zur Seite stehen.

Miteinander vernetzt

Wegen Corona konnte die offizielle Eröffnung erst jetzt stattfinden, für Verbandsbürgermeister Frank Leibeck (SPD) ist die regionale Anlaufstelle aber gerade während der Pandemie von großer Bedeutung. Bereits seit 2012 gibt es in den sechs Verbandsgemeinden und zwei Städten des Landkreises Familienbüros. Dort waren sie bisher mit Informationen und Angeboten breit aufgestellt. Neben Informationsveranstaltungen oder Freizeitangeboten sind die Büros unter anderem Erstanlaufstelle für junge Familien oder Senioren. „Auch Beratung und Begleitung im Bereich der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit“, ergänzen Cathrina Heisch und Ina Wagner, die das Familienbüro in Lustadt mit Leben füllen. Bei Bedarf werden die Ratsuchenden an die entsprechenden Fachstellen weitergeleitet. Zu diesen halte das Haus engen Kontakt, führt Bianca Dietrich (SPD), zuständige Beigeordnete der VG, aus. Bürgermeister Leibeck ist überzeugt, dass es nur besser laufen könne, je „enger die Verzahnung“ sei.

Die beiden Mitarbeiterinnen des Familienbüros, gehören zum Freien Träger „Sepia“, der bereits mit mehreren Angeboten an Schulen und Einrichtungen engagiert ist. Der Landkreis trägt die Personalkosten einschließlich einer Pauschale für Familienbildungsangebote und Sachkosten sowie einen Mietzuschuss für notwendige und geeignete Räumlichkeiten. Die VG stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung, und ein freier Träger, hier „Sepia“, setzt gemeinsam erarbeitete Inhalte und Weiterentwicklungen zusammen mit Akteuren vor Ort um. Entsprechend können kreisweit die gleichen Bedingungen geschaffen werden.

Kontakt & Öffnungszeiten

Haus der Familie, Schulstraße 4, in Lustadt. Ansprechpartnerinnen Cathrina Heisch: 0159 06820595, Ina Wagner: 0159 01980517, E-Mail: familienbuero-lingenfeld@sepia-speyer.de