Viele Familien beteiligten sich am Samstag am Hördter Umwelttag. Zwei Anhänger wurden mit vollen Müllsäcken beladen. Auch die Jäger vom Revier Eichtal unterstützen die Aktion. Sämtliche Helfer nehmen im Mai an einer Verlosung des Spargelhofs Fischer teil. Beteiligte Kinder erhalten einen Eisgutschein. Die Initiatoren rufen weitere Bürger dazu auf sich beim Spazieren oder Gassi gehen für eine saubere Landschaft einzusetzen und sich beim Müll sammeln in und um Hördt zu beteiligen.