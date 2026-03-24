Eine Welle der Hilfsbereitschaft erlebt derzeit die Familie eines Achtjährigen, der auf umfassende Pflege angewiesen ist. Nun gibt es ein Benefizfest am 19. April.

Paul ist seit seiner Geburt mehrfach schwerbehindert. Damit er weiterhin sicher in seinem Zuhause in Wörth-Maximiliansau leben kann, wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Die Familie erfährt seitdem eine Welle der Solidarität und Unterstützung.

Paul und seine Schwester danken allen Spendern für ihre Unterstützung. Foto: Ulrike Malta /oho

Paul kann weder selbstständig gehen, stehen, noch sitzen oder eigenständig essen und trinken. Seine Eltern kümmern sich rund um die Uhr um den Achtjährigen. Der Zusammenhalt ist stark, doch mit zunehmendem Alter wird der Alltag für alle Beteiligten schwieriger. Während seine Eltern Paul früher noch vorsichtig die Treppe im Haus hinauf- und hinuntertragen konnten, ist das inzwischen kaum noch möglich. Das Risiko von Stürzen und Verletzungen ist sowohl für Paul als auch für seine Eltern zu groß geworden.

Paul kann weder selbstständig gehen, stehen noch sitzen oder eigenständig essen und trinken. Foto: Ulrike Malta /oho

Im Ort verwurzelt und vernetzt

Die Familie lebt in einem Reihenhaus und braucht dringend einen Aufzug. Ein Umzug kommt nicht infrage, da die Familie stark im Ort verwurzelt ist. Freunde, Verwandte und Nachbarn unterstützen sie im Alltag und auch für Pauls Schwester ist es wichtig, dass ihr Bruder in seinem vertrauten Zuhause bleiben kann. Ein Aufzug würde vieles erleichtern: mehr Sicherheit für Paul, eine spürbare Entlastung für seine Eltern und die Möglichkeit, weiterhin gemeinsam unter einem Dach zu leben.

Die Kosten für Aufzug und Umbau belaufen sich jedoch auf rund 60.000 Euro, eine Summe, die die Familie allein nicht aufbringen kann. „Von der Krankenkasse gibt es lediglich einen Zuschuss von 4180 Euro, weitere Fördermöglichkeiten bestehen nicht“, sagt Pauls Mutter Ulrike Malta. Eine Freundin der Familie startete über die Plattform GoFundMe eine Spendenkampagne. Die Resonanz ist groß: „Neben zahlreichen privaten Spendern beteiligen sich auch regionale Vereine mit teilweise größeren Beträgen“, freut sich Ulrike Malta. Und auch Unternehmen helfen: So übernimmt der Liftbauer künftig dauerhaft kostenlos die Wartung des Aufzugs und ein Treppenbau-Unternehmen unterstützte die Familie ebenfalls mit einer Spende.

Familienfest in der Tulla-Halle

Ein weiterer Höhepunkt der Unterstützungsaktion: Am Sonntag, 19. April, 13 bis 19 Uhr, wird in der Tulla-Halle in Maximiliansau eine große Benefizveranstaltung stattfinden. Unter dem Motto „WIR für Paul“ organisiert der Verein „Wir – das Herz von Wörth“ gemeinsam mit der Stadt Wörth ein Familienfest zugunsten der Familie.

Geplant ist ein bunter Nachmittag mit Speisen und Getränken, Spielstationen, Kinderschminken sowie verschiedenen Aktionen. Lokale Unternehmer und Vereine engagieren sich ehrenamtlich, spenden Preise für eine Tombola oder sorgen für gastronomische Angebote. Organisiert wird das Fest von Mitgliedern des Unternehmervereins, zahlreichen freiwilligen Helfern sowie Freunden und Angehörigen der Familie.

Die Welle der Unterstützung bewegt Pauls Familie sehr. „Wir sind noch regelrecht geschockt, was um uns herum alles passiert und können es noch gar nicht richtig fassen. Wir sind wirklich überwältigt“, sagt Pauls Mutter.

Wer die Familie unterstützen möchte, kann über die Online-Spendenaktion helfen. Von den angestrebten 60.000 Euro sind aktuell knapp 45.000 Euro an Spenden eingegangen.

In Netz

Weitere Infos zur Spendenaktion: www.gofundme.com/f/damit-paul-zu-hause-bleiben-kann