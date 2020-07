Wegen versuchten Betrugs ermitteln derzeit Polizisten der Inspektion Germersheim. Ein unbekannter Anrufer hatte am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr eine 69-jährige Frau aus Germersheim angerufen und diese zum Gewinn von 28.000 Euro beglückwünscht. Weiterhin hätte sie den zweiten Platz bei einem Gewinnspiel belegt. Zur Auszahlung des Gewinns müsse die Seniorin noch mehrere Codes für sogenannte Paysafekarten (elektronisches Zahlungsmittel fürs Internet) übermitteln. Da die Germersheimerin diese Zahlungsmöglichkeit nicht kannte, beendete sie das Telefonat. Ein Schaden war somit nicht eingetreten. Weitere Hinweise auf die Identität des Anrufers liegen derzeit nicht vor. Hinweise auf ähnliche Anrufe an die Polizei in Germersheim unter 07274-9580.