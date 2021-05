Der bislang unbekannte Fahrer eines grünen VW-Sciroccos war am Montagabend gegen 19.30 Uhr in der Seboldstraße entgegen der Einbahnstraße unterwegs und verletzte dabei eine Radfahrerin. Die 60-jährige Frau konnte sich eigenen Angaben zufolge nur durch beherztes Bremsen und einem Sprung vom Fahrrad vor dem zügig herannahenden Fahrzeug in Sicherheit bringen, berichtet die Polizei. Dabei verletzte sich die Frau leicht, ohne dass es zu einer Berührung der beiden Verkehrsteilnehmer gekommen war. Der mutmaßliche Verursacher hat sich offenbar nicht weiter um den Vorfall gekümmert und seine Fahrt einfach fortgesetzt.