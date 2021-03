Gold im Wert von mehreren Tausend Euro ergaunerten falsche Polizeibeamte in der Nacht zum Donnerstag von einer 79-Jährigen in Ettlingen. Bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge soll sich gegen 19 Uhr eine Frau telefonisch bei der Geschädigten gemeldet haben, die sich als Kriminalbeamtin ausgab und der Seniorin über einen Wohnungseinbruch in unmittelbarer Nachbarschaft berichtete. Durch gezielte Fragen sei die Dame zunächst über ihre Vermögensverhältnisse befragt und in der Folge über Stunden hinweg mittels Daueranrufen unter Druck gesetzt worden. Nach zahlreichen Telefonaten ließ sich die Geschädigte schließlich von der angeblichen Kriminalbeamtin offenbar überzeugen und übergab ihre Wertgegenstände gegen 2 Uhr an einen vor ihrer Haustüre wartenden unbekannten Mann. Dieser wurde ihr von der Anruferin als verdeckter Ermittler bestätigt, der ihre Wertgegenstände abhole, heißt es im Polizeibericht.

Täterbeschreibung

Der Geldabholer war etwa 20 bis 30 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß und stämmig beziehungsweise untersetzt. Er trug dunkles, nach hinten gelegtes Haar und war mit dunkler Kleidung sowie schwarzer Sonnenbrille bekleidet. Sachdienliche Hinweise an den Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter Telefon 0721 666-5555.