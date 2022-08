Ein 29-Jähriger konnte am Donnerstagabend von der Kriminalpolizei Karlsruhe bei der versuchten Abholung von 16.000 Euro nach vorangegangener Betrugsmasche „Falscher Polizeibeamter“ in der Durmstraße vorläufig festgenommen werden. Den Ermittlungen zufolge erhielt ein 65-jähriger Geschädigter im Laufe des Donnerstags den Anruf eines Täters, der sich wahrheitswidrig als Polizeibeamter ausgab, teilt die Polizei mit. Der Anrufer versuchte dem Mann vorzugaukeln, dass bei einem Einbrecher eine Notiz mit den Daten des Geschädigten aufgefunden worden sei und dass er vermutlich das nächste Opfer sein werde. Der Geschädigte, der die Betrugsmasche erkannte, ließ sich gegenüber dem Anrufer zum Schein auf die Forderung ein, Gelder bereitzustellen und an einen Abholer zu übergeben. Tatsächlich verständigte die Ehefrau des Geschädigten die Polizei. Durch die Mithilfe des Ehepaars und das geschickte Vorgehen der Kriminalpolizei konnte der 29-jährige Beschuldigte vorläufig festgenommen werden, als er das vermeintlich bereitgestellte Geld abholen wollte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der 29-Jährige dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.