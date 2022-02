Ein offensichtlich falscher Notruf hat am frühen Mittwochmorgen zu einem größeren Polizeieinsatz geführt, bei dem insgesamt 13 Streifenwagen involviert waren. Gegen 2.45 Uhr meldete sich über eine Notrufsäule ein zunächst unbekannter Anrufer bei der Rettungsleitstelle. Er gab an, dass in einem Schnellrestaurant „Am Mühlburger Bahnhof“ Mitarbeiter eingeschlossen wären und ausgeraubt wurden. Die Polizei eilte mit mehreren Streifen zur genannten Örtlichkeit. Nach der Kontaktaufnahme mit dem Personal des Restaurants stellte sich heraus, dass es sich um eine Falschmeldung handelte. Jedoch teilten die Mitarbeiter den Beamten mit, dass zuvor eine verwirrte männliche Person das Restaurant betreten hatte. Als diesem Gast jedoch mitgeteilt wurde, dass das Restaurant bereits geschlossen hatte, ging er wutentbrannt davon. Der Mann wurde noch an der zuvor benutzen Notrufsäule angetroffen, der 48-Jährige verhielt sich psychisch auffällig und machte einen verwirrten Eindruck. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Missbrauch von Notrufen rechnen.