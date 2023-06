Mit eingeschaltetem Warnblinker und aufgesetztem Blaulicht hat sich ein weißer Pkw am Samstag gegen 0.50 Uhr auf der B9 in Höhe Schwegenheim in Fahrtrichtung Karlsruhe vor das Fahrzeug einer 21-Jährigen gesetzt. Die Frau hielt es für eine zivile Polizeikontrolle und folgte dem Wagen auf den nahe gelegenen Rastplatz. Im direkten Anschluss fuhr das weiße Auto mit hoher Geschwindigkeit zurück auf die B9. Wenige Minuten später konnte es in Höhe Rülzheim von der echten Polizei kontrolliert werden. Der 18-jährige Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer zeigten sich wenig begeistert von der Kontrolle durch ihre „Kollegen“. Im Fahrzeugfond wurde das mobile Blaulicht gefunden. Dieses wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer wird wegen Nötigung und Amtsanmaßung ermittelt.