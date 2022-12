Am Freitagnachmittag kam es in Bellheim, Germersheim und Westheim gleich zu vier Anrufen vermeintlicher Polizeibeamter. Dabei täuschten die Täter entweder einen Verkehrsunfall vor oder gaben an, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und erkundigten sich nach Wertgegenständen, informierte die Polizei. Die Angerufenen erkannten jeweils die Betrugsmasche und beendeten das Gespräch, sodass kein Schaden entstand. Appell der Polizei: „Geben Sie keine Auskunft bezüglich ihrer Grundstückssicherung und eventuell vorhandener Wertgegenstände.“