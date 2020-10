Erneut haben falsche Polizeibeamte versucht, Bürger am Telefon auszuhorchen. Bereits am Dienstag berichtete die Kripo über diese Betrugsmasche. Am Donnerstag kam es in Germersheim erneut zu mehreren Anrufen von sogenannten „falschen Polizeibeamten“. Die bislang unbekannten Täter gaben sich als Kriminalbeamte der Polizei Germersheim aus und befragten ihre vermeintlichen Opfer erneut durch geschickte Gesprächsführung zu ihrer finanziellen Situation. Dabei täuschen die Anrufer auch vor, dass bei den vermeintlichen Opfern angeblich ein Einbruch bevorstehe. In den genannten Fällen reagierten die Angerufenen vorbildlich und verständigten umgehend die echten Polizeibeamten der Polizei Germersheim. Daher kam es in keinem der Fälle zu einem wirtschaftlichen Schaden.