Erneut sind Trickbetrüger unterwegs: Laut Polizeidirektion Landau kommt es aktuell in der Verbandsgemeinde Rülzheim vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen, bei denen es sich um Betrugsversuche handeln könnte. Die Anrufer geben sich hierbei als falsche Polizeibeamte aus. Am Freitag kam es in Bellheim, Germersheim und Westheim ebenfalls zu Anrufen vermeintlicher Polizeibeamter. Dabei täuschten die Täter entweder einen Verkehrsunfall vor oder gaben an, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Die Polizei bittet darum, keine Auskunft über persönlichen und finanziellen Verhältnisse zu geben, Unbekannten nicht die Tür zu öffnen oder Wertsachen zu überlassen. Hinweise an die Polizei unter Telefonnummer 063412870.