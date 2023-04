Am Montag gaben sich Trickbetrüger einmal mehr am Telefon als Polizeibeamte aus und erbeuteten so bei einer 78-jährigen Frau einen hohen Bargeldbetrag. Ein angeblicher Polizeibeamter des Landeskriminalamts nahm am Montagvormittag telefonisch Kontakt mit der Seniorin auf und verwickelte sie in ein Gespräch. In dem Telefonat gaben die Betrüger vor, dass das Geld der Seniorin bei der Bank nicht sicher sei, da korrupte Bankmitarbeiter mit einer Verbrecherbande zusammenarbeiten würden. Sie forderten die Frau auf, das Geld abzuheben und boten an, dieses persönlich abzuholen und anschließend sicher zu verwahren. Im dem guten Glauben mit der echten Polizei gesprochen zu haben, begab sich die 78-Jährige daraufhin zu ihrer Bank und hob einen hohen Geldbetrag ab. Am Folgetag tätigte die Geschädigte dann weitere Abhebungen. Auf Anweisung der Betrüger übergab sie die fünfstellige Summe schließlich am Dienstagnachmittag in einer Plastiktüte verpackt an der Haustür an einen angeblichen Polizeibeamten. Erst als einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin am Mittwoch die ungewöhnlichen Abhebungen der Kundin auffielen und diese daraufhin die Kontobevollmächtigten verständigte, fiel der Betrug auf.

Den unbekannten Geldabholer beschrieb die Seniorin als etwa 20-jährigen, circa 165 cm großen und schlanken Mann mit südasiatischer Erscheinung. Er habe dunkelbraune Augen, dunkle Augenbrauen und dunkle lockige Haare gehabt, die in sein schlankes Gesicht fielen. Der Mann sei mit einem blauen Anorak und einer Jeans-Hose bekleidet gewesen. Zudem habe er eine Sonnenbrille getragen und die Kapuze seiner Jacke über den Kopf gezogen gehabt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.