Zwei 29-Jährige, die sich als Mitarbeiter eines Kabelanbieters ausgaben, konnten am Donnerstagnachmittag in Karlsruhe festgenommen werden, wie die Polizei mitteilt. Die Frau und der Mann boten in einem Mehrfamilienhaus in der Kronenstraße günstige Verträge an. Ein aufmerksamer Nachbar verständigte die Polizei. Die beiden Beschuldigten wurden in einer Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass Beide bereits wegen Betrugsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten waren. Sie hatten bereits unterschriebene Verträge abgeändert, sodass die Geschädigten dadurch teurere oder sogar mehrere Verträge bei dem Kabelanbieter erhielten.