In der Saarstraße hat die Polizei Wörth am Montag gegen 23:45 Uhr einen Pkw in Kandel kontrollieren wollen. Als der Fahrer den Streifenwagen sah, flüchtete er nach Angaben der Polizei jedoch in einen Feldweg am Hintergraben. Eine zweite Streife machte das fliehende Fahrzeug wenig später erneut in der Saarstraße aus und führte die gewünschte Kontrolle durch. Der Grund für die Flucht? Die an dem Pkw angebrachten Kennzeichen waren nicht auf diesen zugelassen und außerdem zur Entstempelung ausgeschrieben. Die Kennzeichen wurden deshalb sichergestellt und dem 49-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet.