Auf sensible Bankdaten von Senioren haben es derzeit Betrüger abgesehen, die sich als Mitarbeiter von Banken der Region ausgeben und im Bereich der Polizeidirektion Landau ältere Mitbürger anrufen. Das teilt die Polizei mit. Aktuell komme es im Bereich Rheinzabern vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen. Die Polizei rät: Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Und öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Angerufene sollten Vertrauensperson wie Nachbarn oder nahe Verwandte hinzuziehen. Niemals sollte Unbekannten Geld oder Wertsachen übergeben werden. Weiter fordert die Polizei angerufene Senioren dazu auf, die Polizei zu verständigen und die Nummern der Polizei in Wörth, 07271-92210, in Germersheim, 07274-9580, oder die in Landau, 06341-287-0 oder 06341-287-2010, anzurufen.