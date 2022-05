Am Donnerstag meldete eine Zeugin, dass eine Wildente im Bruchsaler Viktoriaparks aufgebracht herumfliegen und offensichtlich ihre Jungen suchen würde. Offenbar hatte zuvor eine Frau die Entenküken an sich genommen. Als die Polizei vor Ort war, kam besagte Frau und reagierte sofort ungehalten und unkooperativ. Dennoch fanden die Polizisten heraus, dass sie die Küken an sich genommen habe, weil sie davon ausging, dass diese aus dem Nest gefallen seien. Auf die Hinweise, dass Enten Nestflüchter sind und die Kleinen umgehend wieder zur Mutter müssen, reagierte die „Retterin“ absolut beratungsresistent - schließlich kümmere sie sich bereits seit Stunden gut um die Tiere. Erst ihr Mann konnte sie überzeugen, die Küken herausgegeben. Diese wurden in unmittelbarer Nähe zum verzweifelten Muttertier wieder freigelassen. Gemeinsam verschwanden sie schnurstracks in einer Hecke.