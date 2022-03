Aktuell gibt es im Landkreis 5430 bestätigte positive Fälle. Seit Dienstag wurden 391 Neuinfektionen registriert. Insgesamt haben sich im Kreis seit Beginn der Pandemie 24.390 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 190 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Infektion verstorben. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1331,7 liegt der Kreis im Land an der Spitze, die Inzidenz für Rheinland-Pfalz wird am Mittwoch vom Landesamt in Koblenz mit 945,1 gemeldet.

Statistik



Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 1539 Infizierte seit Beginn der Pandemie/363 aktuell infizierte Personen/1153 Genesene/23 an oder mit Covid-19 Verstorbene.

Wörth: 3368/749/2606/13

VG Kandel: 2445/601/1831/13

VG Jockgrim: 2931/760/2140/31

VG Rülzheim: 2629/643/1970/16

VG Bellheim: 2628/651/1941/36

Germersheim: 5485/1010/4447/28

VG Lingenfeld: 3365/653/2682/30

Kreis GER: 24390/5430/18770/190.