Die Fairtrade Stadt Germersheim lädt zur großen Kleidertausch-Party ein. Am Montag, 15. April, von 16 bis 19 Uhr haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, Kleidungsstücken eine neue Bestimmung zu geben und gleichzeitig ein Zeichen für nachhaltigen Konsum zu setzen. Nicht mehr benötigte Kleidung wird als Spende an den Warenkorb weitergegeben, um Bedürftige zu unterstützen. Die Veranstaltung findet im Bürgerhaus in Germersheim (An der Grabenwehr 2) statt. Pro Person dürfen maximal fünf Teile mitgebracht werden.