GERMERSHEIM. Bereits seit 2016 ist Germersheim als „Fairtrade-Town“ zertifiziert. Im März 2022 verlängert, trägt die Stadt den Titel für weitere zwei Jahre.

Mit der Auszeichnung als Fairtrade-Stadt setzt sich Germersheim aktiv für einen gerechteren internationalen Handel und die Sicherung sozialer Rechte der Produzent/innen im globalen Süden ein. Nachdem in den letzten Jahren pandemiebedingt wenig Aktionen möglich waren, startet die Steuerungsgruppe „Fairtrade Stadt Germersheim“ dieses Jahr engagiert in die größte Aktionskampagne des fairen Handels, die „Faire Woche“. Diese dauert bundesweit vom 16. bis 30. September.

Dieses Jahr dreht sich dabei alles um menschenwürdige Arbeit. Unter dem Motto „Fair steht dir“ finden Aktionen und Veranstaltungen rund um das Thema „Arbeitsbedingungen und nachhaltiges Wirtschaften in der Textilindustrie“ statt. Die faire Woche ist nicht nur etwas für Fairtrade-Städte und ihre Steuerungsgruppen, sondern soll jeden ansprechen, sich zu beteiligen. In Germersheim soll es ein vielfältiges Programm geben. Dafür sucht die Steuerungsgruppe noch Vereine, Organisationen, Unternehmen oder auch engagierte Bürger, die sich mit Angeboten bei der fairen Woche einbringen möchten. Über den Veranstaltungskalender der fairen Woche kann man seine Aktionen veröffentlichen und sich über Veranstaltungen in seiner Stadt informieren.

Kinderschutzbund lädt zu Flohmarkt ein

Schon freuen kann man sich auf einen Infostand am Dienstag, 20. September, 9 bis 12 Uhr, auf dem Wochenmarkt, Nardiniplatz, eine Predigt zum fairen Handel im Gottesdienst der Freien Christengemeinde (Rheinbrückenstraße 1) am Sonntag, 25. September, um 10.30 Uhr und auf eine Kleidertauschparty am Mittwoch, 28. September, 17.30 bis 20 Uhr, im Bürgerhaus. Ebenfalls findet man während der fairen Woche hilfreiche Infos zum Thema faire Kleidung in verschiedenen städtischen Schaukästen. Auch der Kinderschutzbund beteiligt sich und bietet am Sonntag, 25. September, von 10 bis 16 Uhr einen Kinderflohmarkt in seinen Räumen.

Info

Bei Fragen zum Thema oder zur Anmeldung von Programmpunkten melden bei: Stadtverwaltung Germersheim, Tami Ziegler, Kolpingplatz 3, 76726 Germersheim, Telefon 07274 960255.