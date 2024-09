Die Faire Woche unter dem Motto „Generationenübergreifende Klimagerechtigkeit“ steht vor der Tür. Dabei geht es um kleine Gesten und das große Ganze.

Bei der Bürgermeisterwette fordert Bürgermeister Marcus Schaile fordert die Germersheimer Bürger heraus, 50 kleine, gute Taten zu vollbringen – und das in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz, soziale Verantwortung oder durch nette Gesten im Alltag. „Diese Wette soll uns alle motivieren innezuhalten und zu überlegen, wie wir mit kleinen Handlungen etwas Großes bewirken können“,so Schaile. „Ob es darum geht, einer fremden Person ein Kompliment zu machen, eine Vogeltränke im Garten aufzustellen, Lebensmittel an die Tafel zu spenden oder ein paar Euro an ein Fair Trade-Projekt zu geben – jede Tat zählt.“

Sollte die Herausforderung gemeistert werden, wird Schaile zur Eröffnung der Kumuna 2024 fairen Sekt ausschenken. Details zur Bürgermeisterwette und alle Challenges finden sich unter www.germersheim.eu/fairewoche.

Manche der Aktionen finden durchgehend in Germersheim statt . Starten kann man den Tag mit einem fairen Frühstück im Café Zehn, direkt neben dem Café findet man in der Unibuchhandlung Hilbert ein Glas gefüllt mit fairen Reiskörnen, dessen Anzahl geschätzt werden kann. Auch die städtischen Bibliothek informiert bei einer Bücherausstellung über den fairen Handel. Dazu gibt es jeweils Gewinnspiele.

Hier ist ein Überblick über weitere Termine:

13. September: Veranstaltet vom Kinderschutzbund findet von 15 bis 17 Uhr eine Spielzeugtauschparty statt.

14. September: Der ganze Tag steht von 12.30 bis 18 Uhr im Zeichen der Nachhaltigkeit mit Infoständen, Live-Musik, Vorträgen, Gewinnspiel, Mitmachaktionen und Essen und Trinken rund um das Thema „Nachhaltiges Leben“. Eine Gemeinschaftsaktion der Lokalen Agenda, des Klimaschutzmanagements der Stadtverwaltung und der Steuerungsgruppe Fair Trade.

24. September: ab 10 Uhr Marktstand für Seniorinnen und Senioren zum Thema Fair Trade.

26. September: Kneipenquiz zu Natur- und Umweltthemen. Um 19 Uhr geht es los im Café Zehn. Pro Team sind maximal 5 Personen erlaubt, um Voranmeldung im Café unter 07274 9196910 wird gebeten.

27. September: Die Kleidertauschparty findet bereits seit einiger Zeit regelmäßig statt. Jetzt gibt es sie in einem neuen Look, statt im Bürgerhaus diesmal von 14 bis 18 Uhr auf dem Königsplatz.

29. September: Ein Gottesdienst der Freien Christengemeinde um 10.30 Uhr in der Rheinbrückenstr. 1, Germersheim rund um die Anliegen der Fairen Woche.