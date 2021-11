Am Freitagabend brannte in Mühlburg ein Keller eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses. Bei Eintreffen der Feuerwehr rauchte es bereits stark. Auch die Nachbargebäude waren davon betroffen, wie es in einer Mitteilung heißt. Mehrere Personen machten sich an den Fenstern bemerkbar. Die Anfahrt zur Einsatzstelle war für die Rettungskräfte außerordentlich schwierig, da es in den zugeparkten Kreuzungsbereichen kaum ein Durchkommen für die Großfahrzeuge der Feuerwehr gab.

Keine Verletzten

Nachdem diese die Einsatzstelle erreichten, ging umgehend ein Trupp zur Brandbekämpfung in den Keller vor, während weitere Trupps den Treppenraum absuchten und die Bewohner aufforderten, ihre Türen geschlossen zu halten und ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Mit dem Eintreffen weiterer Einsatzkräfte wurden die Nachbargebäude ebenfalls kontrolliert und mittels Hochleistungslüftern entraucht. Nach Abschluss der Brandbekämpfung wurden alle Wohnungen kontrolliert und die Bewohner dem Rettungsdienst vorgestellt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.