Wegen eines technischen Defekts kam es am Donnerstag, kurz nach Mitternacht, zu einem Brand im Motorraum eines Autos in der 17er Straße in Germersheim, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr, die nach eigenen Angaben mit drei Fahrzeugen und 17 Leuten vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen. Um 1.30 Uhr war der Einsatz beendet. Personenschaden entstand keiner; der Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern, sagte Wehrleiter Andreas Magin. Der Motorraum sei zwar ausgebrannt, aber der Innenraum intakt geblieben, was eine Schätzung schwierig mache.