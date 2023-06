Eine kleine Zeitreise können Besucher wieder am Sonntag, 11. Juni, vor dem „Historischen Depot 1913“ an der Tullastraße unternehmen. Auf der Ostseite der denkmalgeschützten Wagenhalle präsentiert der Verein Treffpunkt Schienennahverkehr Karlsruhe (TSNV) von 13 bis 18 Uhr eine Auswahl der historischen Karlsruher Straßenbahnen. Das Gebäude selbst ist aus baulichen Gründen derzeit nicht zugänglich. Soweit das Wetter es zulässt, werden neben den Museumsfahrzeugen auch einige weitere Exponate wie etwa ein kurbelbetriebener Fahrkartenautomat oder ein beleuchtetes Haltestellenschild ausgestellt. An einem Verkaufsstand können Souvenirs und Publikationen rund um den Karlsruher Nahverkehr erworben werden.