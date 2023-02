Am frühen Donnerstagmorgen ging in der Karlsruher Südweststadt ein Auto in Flammen auf. Ein zweites Auto wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Gegen 3.15 Uhr verständigte ein Anrufer die Feuerwehr, welche den Brand in der Bahnhofstraße zügig löschen konnte. Offenbar war Brandstiftung die Ursache. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0721-666-5555 , in Verbindung zu setzen.