Eine 60-jährige Frau hat am Sonntag das Fest des Federweisen in Landau besucht. Ein Bekannter habe sie abends auf dem McDonald's-Parkplatz, wo ihr Fahrzeug abgestellt war, abgesetzt. Anschließend sei sie mit ihrem Fahrzeug rückwärts aus der Parklücke gefahren, um zu testen, ob sie noch verkehrstüchtig sei, so die Informationen der Polizei. Dabei touchierte die 60-Jährige ein daneben geparktes Fahrzeug. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten bei der 60-jährigen Unfallverursacherin Atemalkoholgeruch feststellen, Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 450 Euro. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.