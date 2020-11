„Ja, mir san mim Radl do“ lautet der Text einer volkstümliche Weise, die im November 1973 wo so manchem Zeitgenossen durch den Kopf ging. Der Anlass hierzu war der erste autofreie Sonntag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, aufgrund der damals herrschenden Energiekrise von der Bundesregierung verordnet. Wie die RHEINPFALZ meldete, blieben die Kraftfahrzeuge in der Garage und stattdessen bewegte man sich zu Fuß, mit Fahrrädern, Tandems und allerlei ähnlichen, zum Teil phanstasievollen Gefährten vorwärts und versuchte, das allgemeine Fahrverbot mit Humor zu nehmen.