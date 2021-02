Die Fahrt zu einer Werkstatt mit seinem Auto endete für den Autofahrer mit einem Spaziergang nach Hause. Am Dienstag kontrollierten Polizisten am Ortseingang einen 45-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle gab der Fahrer an, dass er nur kurz auf dem Weg zu einem Werkstatttermin sei. Da der Fahrer jedoch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, war die Fahrt an der Kontrollstelle für ihn beendet. Eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis folgt.