Hoher Sachschaden, aber keine Verletzten. Das ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag im Kreuzungsbereich Hans-Thoma-Straße/Poststraße in Philippsburg ereignete.

Gegen 15.50 Uhr fuhr die 68 Jahre alte Unfallverursacherin die Poststraße in Richtung Lessingstraße. Im Kreuzungsbereich Hans-Thomas-Straße übersah sie die von links kommende BMW-Fahrerin und prallt mit deren Wagen zusammen. Der BMW wurde in der Folge um 180 Grad gedreht, ein entgegenkommender Radfahrer konnte einen Zusammenprall seinerseits nur knapp verhindern. Das Fahrzeug der 68-Jährigen kam letztendlich an einer Gartenmauer zum Stehen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro.