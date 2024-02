Die Fahrt eines 39-Jährigen am frühen Sonntagmorgen endete in einer Polizeikontrolle. Gegen 2.50 Uhr wurde ein 39-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Germersheim in der Oberen Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,54 Promille. Der Mann wurde anschließend auf die Dienststelle gebracht, wo ein weiterer, gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest den vorangegangenen Messwert nochmals bestätigte. Der Mann muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Den Fahrzeugschlüssel musste er vorerst abgeben.