Ein 18-jähriger Fahranfänger kam in der Friedensstraße in Hagenbach in einer Linkskurve aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und fuhr über einen großen Stein an einem Blumenbeet. Der linke Vorderreifen wurde durch den Aufprall auf dem Stein teilweise abgerissen und die Vorderachse beschädigt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Fremdschaden ist nicht entstanden. Nach Polizeiangaben kam es zu dem Unfall bereits am vergangenen Donnerstag gegen 21.30 Uhr.